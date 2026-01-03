Giunta di Ravenna entra in carica la nuova assessora Roberta Mazzoni | Al lavoro su invecchiamento fragilità e famiglie

A Ravenna, dal 1° gennaio, Roberta Mazzoni ricopre il ruolo di assessora con deleghe a salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e famiglia. La sua nomina segna un impegno nelle aree legate all’invecchiamento, alla fragilità e alle famiglie, con l’obiettivo di sviluppare strategie e servizi per il benessere della comunità locale.

Dal 1° gennaio Roberta Mazzoni è la nuova assessora con deleghe a Politiche per la salute, politiche sociali, associazionismo, volontariato, terzo settore e politiche per la famiglia. Ha assunto l'incarico, già annunciato dal sindaco Alessandro Barattoni a giugno scorso durante la presentazione.

