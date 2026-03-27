Durante la prima giornata di libere in Giappone, il pilota della squadra italiana ha chiuso in testa alla classifica, mantenendo la posizione anche rispetto a un avversario di scuderia concorrente. Ha dichiarato che il programma di lavoro è stato completato, sottolineando che la vettura di un’altra squadra è risultata molto rapida. La sessione si è conclusa con il pilota in evidenza, davanti a Russell, che ha ottenuto il secondo miglior tempo.

Kimi Antonelli ci ha preso gusto. Il bolognese, reduce dalle due settimane più intense della sua vita — quelle che hanno seguito la prima vittoria in F1 — ha ripreso il volante della sua Mercedes a Suzuka e ha subito ribadito il concetto: miglior tempo della giornata del suo team, dietro alla McLaren di Oscar Piastri ma davanti al compagno di squadra George Russell. Certo, sono state solo prove libere: il primo risultato che conta è quello di domani, la qualifica. Però Kimi continua nella sua opera minuziosa di crescita, quanto sia inarrestabile dovrà dimostrarlo di volta in volta. Ma, sportivamente parlando, in ballo c’è un Mondiale e lanciare messaggi al compagno di squadra — il principale avversario sulla sua strada — fa parte di questo percorso ed è un processo che va monitorato con attenzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli ancora davanti a Russell: "Programma completato, ma McLaren veloce"

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