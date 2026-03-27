Un pilota diciannovenne ha annunciato che tornerà a competere a Suzuka con l’obiettivo di conquistare il Mondiale. Dopo aver vinto in Cina, ha ricevuto un messaggio da un noto tennista, che lo ha sorpreso. Al di fuori della pista, si è anche incontrato con amici provenienti da Bologna, continuando a mantenere rapporti con il suo ambiente.

Il sorriso è quello spensierato di sempre ma negli occhi c’è una consapevolezza in più. La prima vittoria in Formula 1, arrivata due settimane fa in Cina, non ha cambiato la leggerezza dei diciannove anni di Andrea Kimi Antonelli ma gli ha dato una spinta che guarda al futuro. “Questo è un circuito fantastico, di quelli vecchia scuola – racconta il bolognese, commentando il tracciato di Suzuka dove da oggi sarà in pista con la sua Mercedes – e non vedo l’ora di rimettermi alla guida”. Il successo di Shanghai è un primo passo ma il viaggio, promette Kimi, non è ancora finito. Cosa le resta della vittoria? “Il successo in Cina mi ha sicuramente rafforzato e dato consapevolezza su quello che è il mio potenziale e su ciò che posso raggiungere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Antonelli: "A Suzuka ci riprovo e sogno il Mondiale. Esco ancora con gli amici di Bologna"

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