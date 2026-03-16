Antonelli è tornato a casa dopo aver vinto il Gran Premio della Cina e ha ricevuto un’accoglienza calorosa a Bologna. Al suo arrivo ha dichiarato che è stato il giorno più bello della sua vita, almeno finora. Le tagliatelle sono stati il primo piatto di un lungo ritorno, mentre il pilota ha parlato anche di Sinner e del sogno di partecipare a un Mondiale.

Appena atterrato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha espresso tutta la sua gioia per la prima vittoria in F1 appena conquistata in Cina: "Il giorno più bello della mia vita, per ora. Vincere il mio primo gran premio è la realizzazione di uno dei miei più grandi sogni sin da quando ho iniziato a correre. Ma è solo l'inizio". Riguardo ai gesti di stima ricevuti, ha aggiunto: "Sono stato sorpreso dalla dedica di Jannik Sinner, l'ho apprezzato molto, è stato molto carino, l'ho ringraziato". Il pilota della Mercedes ha poi analizzato il peso del successo: "Sono veramente contento di questa vittoria, di aver riportato il tricolore sul gradino più alto del podio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il ritorno a casa di Antonelli: "È solo l'inizio". Le tagliatelle, Sinner e il sogno Mondiale

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