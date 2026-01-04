Gli amici del liceo di Giovanni Tamburi morto in Svizzera | Ci impegneremo perché non venga dimenticato A Bologna una veglia per lui

Gli amici del liceo di Giovanni Tamburi, scomparso in Svizzera, hanno annunciato che si impegneranno affinché la memoria del ragazzo sia preservata. A Bologna si terrà una veglia in suo ricordo, con l’obiettivo di mantenere vivo il suo nome tra coloro che lo hanno conosciuto. L’evento rappresenta un gesto di vicinanza e rispetto, sottolineando l’importanza di non dimenticare chi ha condiviso momenti significativi con loro.

Bologna, 4 gennaio 2026 – "Ci impegneremo al massimo per far sì che Giovanni non venga dimenticato nella nostra scuola. In questo momento difficile è importante rimanere uniti come studenti e far sentire l'importanza di ognuno di noi ". Questo è il messaggio, su Instagram, degli studenti del liceo Righi di Bologna, dove studiava il 16enne Giovanni Tamburi, tra le vittime italiane della strage di Crans-Montana in Svizzera. Bologna ieri, dopo giorni e ore di disperata attesa e fragile speranza, ha dovuto fare i conti con la realtà. Il giovane è tra le 40 vittime del tragico incendio di Capodanno nel bar 'Le Constellation'.

Crans Montana, Giovanni Tamburi, 16 anni, primo italiano identificato. Ce ne sono altri 2 ma senza nome - Si chiamava Giovanni Tamburi e aveva 16 anni il primo italiano identificato tra le 47 vittime del rogo a Crans Montana, in Svizzera. iltempo.it

Crans-Montana, i ragazzi del liceo di Giovanni: “Non sarà dimenticato” - BOLOGNA – “Ci impegneremo al massimo per far sì che Giovanni non venga dimenticato nella nostra scuola. livesicilia.it

