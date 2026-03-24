Griezmann saluta l’Atletico Madrid | da luglio inizierà la sua nuova avventura all’Orlando City

Antoine Griezmann ha annunciato il suo addio all’Atletico Madrid, squadra con cui ha giocato per diversi anni. L’accordo con l’Orlando City SC è stato reso noto dall’Atletico Madrid attraverso una comunicazione sui social. Il trasferimento sarà ufficiale a partire dalla prossima stagione, quando il calciatore inizierà la sua nuova esperienza negli Stati Uniti.

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