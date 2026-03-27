Anticipazioni serale Amici 25 28 marzo 2026 | caos in studio lite tra prof e verdetti a sorpresa con un’eliminazione e un ballottaggio

La seconda puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi è andata in onda sabato 28 marzo 2026 su Canale 5, con momenti di tensione tra i professori e sorprese nei verdetti, tra cui un’eliminazione e un ballottaggio. La trasmissione ha visto anche la partecipazione di ospiti internazionali, mentre in studio si sono verificati scontri tra alcuni insegnanti.

La seconda puntata del serale di “Amici” di Maria De Filippi, in onda sabato 28 marzo 2026 su Canale 5, segna un passaggio decisivo nella fase finale del talent, tra eliminazioni, tensioni in studio e un parterre di ospiti di respiro internazionale. Ad aprire la serata è un momento di raccoglimento dedicato a Gino Paoli,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Anticipazioni Amici 25, puntata 8 febbraio 2026: assente Alessio, sfide cancellate e prima proposta per la maglia del serale. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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