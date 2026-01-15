Amici 25 anticipazioni puntata del 18 gennaio verdetti verso il Serale | chi è a rischio eliminazione

Tutti i dettagli della nuova puntata: le sfide di canto e ballo, le esibizioni, i primi giudizi dei professori in vista del Serale e chi rischia di lasciare la scuola nella prossima registrazione. Oggi, 15 gennaio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata di Amici 25. La messa in onda è prevista per domenica 18 gennaio. Ospite musicale del talent show di Maria De Filippi sarà Mida, che presenterà il suo nuovo inedito dal titolo "Canzone d'amore". Ecco tutto quello che è successo in studio secondo le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell'account X AmiciNews. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

