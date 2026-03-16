Oscar 2026 Anna Wintour e Anne Hathaway | il siparietto sul palco

Durante gli Oscar 2026, Anna Wintour e Anne Hathaway sono salite sul palco per presentare i premi dedicati ai migliori costumi e alle migliori acconciature e trucco. Le due si sono alternate nel ruolo di presentatrici, coinvolgendo il pubblico con un intervento inaspettato durante la cerimonia. La scena ha riscosso attenzione tra gli spettatori e i media presenti.

Anna Wintour e Anne Hathaway sul palco insieme agli Oscar 2026 per presentare i premi per i migliori costumi e per il miglior trucco e acconciature. Le due hanno scherzato facendo riferimento al film “Il diavolo veste Prada”. “Che ne pensi del mio vestito di stasera?”, chiede l’attrice con Anna Wintour che fa finta di non sentire: “E i candidati sono.”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Oscar 2026, Anna Wintour e Anne Hathaway: il siparietto sul palco Articoli correlati Leggi anche: “Grazie Emily”: Anne Hathaway e Anna Wintour insieme sul palco degli Oscar 2026, il siparietto che cita “Il Diavolo veste Prada” è virale Leggi anche: Chi c’era al funerale di Valentino, da Anna Wintour ad Anne Hathaway Una raccolta di contenuti su Anna Wintour Temi più discussi: Anne Hathaway e Anna Wintour agli Oscar: il siparietto per Il Diavolo veste Prada; Momento Il Diavolo veste Prada agli Oscar: Anna Wintour chiama Anne Hathaway Emily e passa oltre; Anne Hathaway e Anna Wintour ricreano 'Il Diavolo veste Prada' agli Oscar; Anne Hathaway e Anna Wintour agli Oscar 2026 hanno citato Il Diavolo veste Prada in un delizioso cameo. Momento Il Diavolo veste Prada agli Oscar: Anna Wintour chiama Anne Hathaway Emily e passa oltreDurante la presentazione dei premi per costumi e trucco Wintour si lascia scappare un riferimento al film. Poi, con aplomb da Miranda Priestly, ignora la domanda dell’attrice ... rainews.it Anne Hathaway e Anna Wintour agli Oscar 2026 hanno citato Il Diavolo veste Prada in un delizioso cameoMentre la Wintour era vestita con Dior di Jonathan Anderson, la Hathaway - o Emily - ha reso omaggio a Valentino ... vogue.it Anna Wintour chiama Anne Hathaway “Emily” agli Oscar 2026: momento Diavolo veste Prada. Il video x.com Agli Oscar 2026 Anne Hathaway è salita sul palco insieme ad Anna Wintour, storica direttrice di Vogue, dando vita a un siparietto ironico che ha subito ricordato al pubblico uno dei rapporti più iconici del cinema. Il momento ha infatti giocato sul parallelo con “I - facebook.com facebook