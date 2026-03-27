Angeliño torna a giocare in Serie A dopo quasi 6 mesi di assenza

Dopo quasi sei mesi di assenza, il calciatore torna in campo in Serie A. La sua riapparizione è stata annunciata attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata online pochi minuti fa. La società ha confermato il rientro dell’atleta che aveva interrotto la sua attività sportiva a causa di un infortunio. La notizia è stata diffusa tramite i canali ufficiali della squadra.

2026-03-23 16:49:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Lo spagnolo José Ángel Esmorís ‘Angeliño’, ala sinistra della Roma, è tornato a giocare questa domenica in Serie A dopo sei mesi di assenza, a causa di un problema medico che ha complicato il suo recupero dopo una bronchite asmatica. Il 29enne esterno galiziano, titolare la scorsa stagione sulla fascia sinistra con 51 partite giocate, è sceso in campo al 75? della vittoria contro il Lecce (1-0) e ha ricevuto l’affetto di tutto lo Stadio Olimpico di Roma. I suoi precedenti minuti in Serie A risalgono al 28 settembre 2025, contro l’Hellas Verona. 🔗 Leggi su Justcalcio.com Articoli correlati Roma, torna Angelino: l’Olimpico lo riabbraccia dopo mesi di stopDopo un’assenza che sembrava non finire mai, Angelino è tornato finalmente sul prato dell’Olimpico. Serie "D" - Girone "E": Tau torna al successo. Tommaso Carcani lo sblocca dopo quasi 2 mesiTAU 2ORVIETANA 1 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Nunziati (8’ st Soumah), Meucci, Cartano, Bagnoli, Barsotti (34’ st Rotolo), Lombardo, Bachini (18’ st Del...