TAU 2 ORVIETANA 1 TAU ALTOPASCIO: Cabella, Nunziati (8’ st Soumah), Meucci, Cartano, Bagnoli, Barsotti (34’ st Rotolo), Lombardo, Bachini (18’ st Del Gronchio), Bouah, Omorogieva (44’ st Manetti), T. Carcani (41’ st Tordiglione). All.: Maraia. ORVIETANA: Formiconi, Ricci, Ciavaglia, Tilli (26’ st Nhaga), Simic, Citarella, Savshak (38’ st Di Gaetani), Arsenijevic, Barbini (8’ st Tronci), Panattoni, Caon. All.: Broccatelli. Arbitro: Marinoni di Lodi. Reti: 15’ pt Citarella; 2’ e 9’ st T. Carcani. Note: ammoniti Arsenijevic e Ricci. ALTOPASCIO - Ritorna al successo il Tau dopo quasi due mesi e al gol dopo 450 minuti di astinenza, ribaltando, grazie ad una doppietta di Tommaso Carcani (arrivato a quota 16 in campionato) un match cominciato in salita. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie "D" - Girone "E": Tau torna al successo. Tommaso Carcani lo sblocca dopo quasi 2 mesi

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