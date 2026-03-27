Andrew Garfield ha interpretato una scena di Spider-Man: No Way Home senza seguire il copione, improvvisando tutto sul set. Questa scena ha coinvolto il suo personaggio insieme a quelli interpretati da Tom Holland e Tobey Maguire. La sequenza è stata registrata durante le riprese e successivamente inserita nel montaggio finale del film. La scena ha suscitato interesse tra i fan per la sua natura spontanea.

Nel film che ha visto il suo ritorno nei panni di Peter Parker al fianco di Tom Holland e Tobey Maguire, una delle scene più amate dai fan è risultata essere il frutto di un'improvvisazione Con grande gioia dei fan della Marvel di tutto il mondo, Andrew Garfield è tornato nei panni di Peter Parker nel film del 2021 Spider-Man: No Way Home. L'esperienza dell'attore nei panni dell'Uomo Ragno si era infatti bruscamente interrotta dopo The Amazing Spider-Man 2, cui avrebbero dovuto seguire almeno altri tre film. La speranza è che sia lui che Tobey Maguire compaiano nei prossimi film degli Avengers, Doomsday e Secret Wars. Nel frattempo, Garfield si è mostrato ripetutamente evasivo quando gli è stato chiesto di questo argomento negli ultimi cinque anni circa, ma ha riflettuto sulla sua esperienza in No . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Andrew Garfield ha completamente improvvisato una famosa scena di Spider-Man: No Way Home

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