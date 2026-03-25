Andrew Garfield vede il trailer di Spider-Man | Brand New Day senza audio | la sua reazione fa impazzire i fan

Un attore noto per aver interpretato l’Uomo Ragno ha condiviso sui social media il suo commento dopo aver visto il trailer di un nuovo film dedicato al personaggio. La visione è avvenuta senza audio, e la sua reazione ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato e condiviso l’episodio online. La scena si è diffusa rapidamente tra gli appassionati, suscitando diverse reazioni.

L’entusiasmo per il nuovo film dell’ Uomo Ragno continua a crescere, e questa volta a far parlare è stata la reazione di uno degli attori più amati dai fan. Durante un evento pubblico, Andrew Garfield ha rivelato di aver visto il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, ma in una situazione piuttosto insolita. L’attore lo ha guardato senza audio mentre si trovava su una poltrona di trucco, cercando di non disturbare le persone attorno a lui, ma nonostante ciò, la sua reazione è stata entusiasta. Ed ovviamente le parole dell’attore hanno immediatamente riacceso le speculazioni dei fan sul possibile ritorno del suo Spider-Man, credendo che qualcosa possa bollire in pentola. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Andrew Garfield vede il trailer di Spider-Man: Brand New Day senza audio: la sua reazione fa impazzire i fan Articoli correlati Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland annuncia il trailer (che uscirà grazie ai fan)L'interprete di Peter Parker ha annunciato che il primo trailer del nuovo film debutterà domani grazie a un coinvolgimento mai visto prima dei fan... Leggi anche: Spider-Man: Brand New Day, il nuovo trailer è imminente: Tom Holland celebra i fan e trapelano le prime clip Altri aggiornamenti su Andrew Garfield Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day, Andrew Garfield rompe il silenzio sul trailer; Un dettaglio nella reazione di Andrew Garfield riaccende le teorie su Brand New Day; Spider-Man: Brand New Day, Andrew Garfield condivide la sua reazione al trailer; Andrew Garfield, la sua reazione al trailer del nuovo Spider-Man. Andrew Garfield, la sua reazione al trailer del nuovo Spider-ManAndrew Garfield vede il trailer di Spider-Man: Brand New Day senza audio mentre è in postazione trucco. La sua reazione entusiasma i fan e riapre le ipotesi sul suo ritorno ... 105.net Un dettaglio nella reazione di Andrew Garfield riaccende le teorie su Brand New DayAndrew Garfield commenta il trailer di Spider-Man: Brand New Day: entusiasmo sì, ma un dettaglio curioso riaccende le teorie dei fan. msn.com Andrew Garfield non ha voluto svelare se tornerà nei panni del suo Spider-Man in Avengers: Secret Wars ma ha affermato che vorrebbe interagire con Wolverine o Venom nel MCU: "adoro Wolverine, amo Hugh Jackman. E amo Tom Hardy, ciò che ha fatto co - facebook.com facebook I fan sperano ancora in un suo ritorno e le sue parole hanno subito riacceso il loro interesse #AndrewGarfield #SpiderManBrandNewday x.com