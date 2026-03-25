Andrew Garfield vede il trailer di Spider-Man | Brand New Day senza audio | la sua reazione fa impazzire i fan

Da screenworld.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un attore noto per aver interpretato l’Uomo Ragno ha condiviso sui social media il suo commento dopo aver visto il trailer di un nuovo film dedicato al personaggio. La visione è avvenuta senza audio, e la sua reazione ha rapidamente attirato l’attenzione dei fan, che hanno commentato e condiviso l’episodio online. La scena si è diffusa rapidamente tra gli appassionati, suscitando diverse reazioni.

L’entusiasmo per il nuovo film dell’ Uomo Ragno continua a crescere, e questa volta a far parlare è stata la reazione di uno degli attori più amati dai fan. Durante un evento pubblico, Andrew Garfield ha rivelato di aver visto il primo trailer di Spider-Man: Brand New Day, ma in una situazione piuttosto insolita. L’attore lo ha guardato senza audio mentre si trovava su una poltrona di trucco, cercando di non disturbare le persone attorno a lui, ma nonostante ciò, la sua reazione è stata entusiasta. Ed ovviamente le parole dell’attore hanno immediatamente riacceso le speculazioni dei fan sul possibile ritorno del suo Spider-Man, credendo che qualcosa possa bollire in pentola. 🔗 Leggi su Screenworld.it

andrew garfield vede il trailer di spider man brand new day senza audio la sua reazione fa impazzire i fan
© Screenworld.it - Andrew Garfield vede il trailer di Spider-Man: Brand New Day senza audio: la sua reazione fa impazzire i fan

Articoli correlati

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland annuncia il trailer (che uscirà grazie ai fan)L'interprete di Peter Parker ha annunciato che il primo trailer del nuovo film debutterà domani grazie a un coinvolgimento mai visto prima dei fan...

Leggi anche: Spider-Man: Brand New Day, il nuovo trailer è imminente: Tom Holland celebra i fan e trapelano le prime clip

Altri aggiornamenti su Andrew Garfield

Temi più discussi: Spider-Man: Brand New Day, Andrew Garfield rompe il silenzio sul trailer; Un dettaglio nella reazione di Andrew Garfield riaccende le teorie su Brand New Day; Spider-Man: Brand New Day, Andrew Garfield condivide la sua reazione al trailer; Andrew Garfield, la sua reazione al trailer del nuovo Spider-Man.

andrew garfield andrew garfield vede ilAndrew Garfield, la sua reazione al trailer del nuovo Spider-ManAndrew Garfield vede il trailer di Spider-Man: Brand New Day senza audio mentre è in postazione trucco. La sua reazione entusiasma i fan e riapre le ipotesi sul suo ritorno ... 105.net

Un dettaglio nella reazione di Andrew Garfield riaccende le teorie su Brand New DayAndrew Garfield commenta il trailer di Spider-Man: Brand New Day: entusiasmo sì, ma un dettaglio curioso riaccende le teorie dei fan. msn.com

Trova facilmente notizie e video collegati.