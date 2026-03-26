L'attore noto per aver interpretato Peter Parker ha espresso il suo punto di vista sulla possibilità di vedere un film dedicato a Spider-Gwen. Durante un'intervista, ha menzionato quale attrice potrebbe essere adatta a interpretare il personaggio, senza tuttavia confermare alcun progetto ufficiale. Le sue parole si sono concentrate sulla scelta dell'interprete perfetta per il ruolo, lasciando intendere un interesse personale verso questa eventualità.

L'interprete di Peter Parker ha condiviso la sua opinione riguardante la possibilità di un debutto del personaggio dei fumetti Marvel sugli schermi. Andrew Garfield ha recentemente ripreso la parte di Peter Parker in occasione del film Spider-Man: No Way Home e in una nuova intervista ha svelato che ha delle idee molto chiare per quanto riguarda chi dovrebbe interpretare Spider-Gwen in uno dei prossimi progetti tratti dai fumetti. L'attore, intervistato da Hits Radio, ha parlato del futuro dei progetti cinematografici Marvel e della reazione al suo ritorno avvenuto accanto a Tom Holland. Le lodi nei confronti di Emma Stone Nel 2012 Andrew Garfield aveva debuttato nella parte del giovane supereroe in occasione del film The Amazing Spider-Man, riprendendo poi la parte di . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Andrew Garfield rivela chi sarebbe l'attrice perfetta per il ruolo di Spider-Gwen

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