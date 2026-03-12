Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca come suo partner a Uomini e Donne, in un momento in cui il suo percorso si era complicato dopo i recenti addii di Jakub, Marco e Simone. La decisione è stata annunciata durante la trasmissione, suscitando reazioni sui social, tra cui quella di Matteo Stratoti, che ha condiviso un commento che ha acceso il gossip.

Chi ha scelto Sara Gaudenzi a Uomini e Donne. Alessio Rubeca arriva a Uomini e Donne in un momento delicato per il trono di Sara Gaudenzi, rimasto senza figure di riferimento dopo gli addii di Jakub, Marco e Simone. Il suo ingresso non passa inosservato, anche perché in studio ritrova Ciro Solimeno, con cui condivide un rapporto di amicizia e un ambiente lavorativo comune. Secondo quanto emerso dalle anticipazioni, Alessio sarebbe addirittura il titolare dell’agenzia in cui lavora Ciro, dettaglio che ha immediatamente alimentato discussioni e sospetti tra i fan del programma. Rubeca si presenta come un ragazzo sicuro, diretto e abituato a muoversi in contesti dinamici. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, Sara Gaudenzi sceglie Alessio Rubeca: la reazione social di Matteo Stratoti accende il gossip

