Uomini e Donne Matteo Stratoti in lacrime | le parole dopo la scelta di Sara Gaudenzi

Durante la registrazione di un episodio di Uomini e Donne, Matteo Stratoti si è mostrato visibilmente emozionato e ha lasciato lo studio senza rivolgere addii. La decisione di Sara Gaudenzi di scegliere Alessio Rubeca, secondo quanto riferito, sarebbe stata influenzata dalle pressioni di una opinionista presente in studio. Dopo la scelta, Stratoti ha espresso alcune parole commosse, che hanno portato alle sue lacrime.

Matteo Stratoti si è sfogato dopo aver lasciato Uomini e Donne senza salutare nessuno. Tutto è accaduto in studio dopo che Sara Gaudenzi ha deciso di scegliere Alessio Rubeca in seguito alle pressioni di Tina Cipollari. L’ex corteggiatore ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo la delusione amorosa e non ha trattenuto le lacrime. Spunta una grave segnalazione su Alessio Rubeca dopo la scelta di Sara Gaudenzi Uomini e Donne news: la discussa scelta di Sara Gaudenzi. La decisione di Sara Gaudenzi è maturata durante una puntata particolarmente complessa, segnata da critiche e confronti accesi. In studio, gli opinionisti – in particolare Tina Cipollari – avevano messo in dubbio il suo percorso, sottolineando una presunta preferenza per Alessio Rubeca. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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