Andrea Giambruno chi è l’ex compagno di Giorgia Meloni e cosa fa oggi dopo lo scandalo

Andrea Giambruno, nato a Milano nel 1981, è un giornalista e professionista del settore. Laureato in Filosofia presso l’Università Cattolica di Milano, ha iniziato la carriera nel giornalismo e nello spettacolo. È noto per essere stato l’ex compagno di Giorgia Meloni. Dopo lo scandalo che lo ha coinvolto, Giambruno ha continuato il suo percorso professionale mantenendo un profilo riservato.

Milanese classe 1981, dopo essersi diplomato al liceo scientifico di Monza Andrea Giambruno si è laureato in Filosofia all' Università Cattolica di Milano, per poi iniziare a muovere i primi passi nel mondo del giornalismo e dello spettacolo. Ha lavorato infatti soprattutto come autore di programmi tv come Matrix, Mattino Cinque, Stasera Italia e Quinta Colonna. Proprio nel corso di una puntata del talk show ideato da Salvo Sottile e condotto da Paolo Del Debbio di cui Giorgia Meloni era ospite, Giambruno incontrò la sua futura compagna. La leader di FdI chiese una banana durante la pubblicità e nella fretta, erroneamente, scambiò Giambruno per un assistente, restituendogli la buccia.

