Qualche nuvola ma bel tempo tra giovedì e venerdì Nel weekend il vortice di San Valentino

La bergamasca si prepara a vivere un weekend con il cielo che si mantiene per lo più sereno, anche se qualche nuvola passa nel pomeriggio. Le temperature restano fredde, ma l’inverno sta ormai finendo. Simone Budelli del Centro meteo lombardo spiega che le giornate di giovedì e venerdì saranno tranquille, mentre nel weekend arriverà un vortice che potrebbe portare qualche cambiamento.

La Bergamasca è tagliata da un'aria ancora gelida, ma l'inverno si avvia verso la sua ultima fase. Simone Budelli del Centro meteo lombardo ci accompagna a vedere come sarà il tempo a Bergamo e in provincia nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Analisi Sinottica. Proseguono le condizioni di tempo variabile per via di umide correnti atlantiche che attraversano l'Europa da ovest a est, in un contesto termico sempre al di sopra delle medie stagionali. Nella giornata di sabato un vortice di bassa pressione si approfondirà nel Mar Mediterraneo, coinvolgendo solo parzialmente la nostra regione e seguito da correnti più fredde da nord.

