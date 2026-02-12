Un medico del reparto dell’ospedale San Giovanni di Dio di Crotone è stato ancora una volta vittima di un'aggressione. L’episodio si è verificato ieri, creando ancora più tensione tra il personale sanitario. I sindacati chiedono interventi immediati per mettere fine a questa escalation di violenza.

AGI - Ennesima aggressione a un medico in servizio presso l'ospedale civile San Giovanni di Dio di Crotone. Si tratta del cardiologo Antonio Sulla, vittima di un episodio di violenza da parte del familiare di un paziente in cura presso il reparto diretto dal medico crotonese. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato lo stesso Sulla a chiedere l'intervento del parente per tranquillizzare il paziente visibilmente agitato, suscitando però la reazione opposta. L'uomo ha stretto le mani al collo del cardiologo che tuttavia è riuscito a divincolarsi dalla presa, recandosi poi al pronto soccorso per farsi refertare. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Ancora un aggressione contro un medico, l'allarme dei sindacati

