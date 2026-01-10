In provincia di Napoli 150mila cittadini senza medico di base | l'allarme dell'Ordine dei Medici

In provincia di Napoli, circa 150.000 cittadini non hanno un medico di base assegnato, secondo l'Ordine dei Medici. Questa carenza di medici di famiglia genera un aumento delle visite presso le strutture ospedaliere, contribuendo al sovraccarico dei servizi sanitari. La situazione evidenzia la necessità di interventi per garantire un'assistenza primaria più accessibile e sostenibile nel territorio.

A Napoli e provincia 150mila cittadini senza medico di base: Pronto soccorso sovraccarichi - L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Napoli e Provincia esprime «forte preoccupazione per la situazione critic» ... msn.com

Emergenza sanità a Napoli: 150mila persone senza medico e ospedali al collasso - L'articolo Emergenza sanità a Napoli: 150mila persone senza medico e ospedali al collasso proviene da OttoPagine. msn.com

