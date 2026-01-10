In provincia di Napoli 150mila cittadini senza medico di base | l'allarme dell'Ordine dei Medici
In provincia di Napoli, circa 150.000 cittadini non hanno un medico di base assegnato, secondo l'Ordine dei Medici. Questa carenza di medici di famiglia genera un aumento delle visite presso le strutture ospedaliere, contribuendo al sovraccarico dei servizi sanitari. La situazione evidenzia la necessità di interventi per garantire un'assistenza primaria più accessibile e sostenibile nel territorio.
L'Ordine dei Medici di Napoli pone l'accento sulla carenza dei medici di base, che porta i cittadini a rivolgersi agli ospedali, di conseguenza in sovraccarico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
