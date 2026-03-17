rebus strade vicinali una revisione attesa da anni

Giovedì sarà portata in giunta una delibera che riguarda la revisione dell’elenco delle strade vicinali del 1983. La modifica è stata annunciata dopo anni di attesa e riguarda la definizione delle strade considerate vicinali. La delibera rappresenta un passo importante nel processo di aggiornamento delle classificazioni stradali nel territorio.

"Giovedì portiamo in giunta la delibera che comporta la revisione dell’elenco delle strade vicinali del 1983. Revisione che si basa su analisi oggettive e con riferimento ai requisiti normativi. Il lavoro è concluso e le decisioni assunte". Ci sono voluti più di quarant’anni prima che un’amministrazione comunale di Ancona mettesse mano all’annosa questione delle strade vicinali. Una volontà espressa da tempo quella dell’assessore ai lavori pubblici Stefano Tombolini che nei mesi scorsi ha fatto svolgere una serie di analisi del traffico sulle strade in questione in modo di arrivare a una conclusione che possa mettere tutti d’accordo. L’idea è quella di stabilire se una strada è privata, privata e a uso pubblico oppure pubblica a tutti gli effetti qualora sia frequentata da un traffico globale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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