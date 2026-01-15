Nell’ambito dell’assemblea a Sappanico, si è verificato un acceso confronto tra i partecipanti, culminato con la temporanea uscita dell’assessore Tombolini. Tra i temi discussi, si è affrontata la possibilità di realizzare un impianto di cremazione in una delle frazioni, valutando opzioni alternative rispetto ai cimiteri esistenti. La vicenda evidenzia le diverse opinioni sulla gestione delle strutture cimiteriali e le sfide legate alle decisioni comunali.

"L’impianto di cremazione in uno dei cimiteri frazionali? Non è detto che si debba per forza fare dentro uno dei cimiteri già presenti". Una risposta sibillina e rincuorante quella profusa l’altra sera dall’assessore comunale Daniele Berardinelli, a margine dell’assemblea pubblica organizzata dal Ctp 9 a Sappanico. Si doveva discutere anche di questo tema delicato, specie dopo la retromarcia del sindaco dal progetto già appaltato e coi lavori pronti a partire a Tavernelle. Alla fine, buona parte del tempo è andato via per un argomento fuori dall’ordine del giorno, le strade vicinali, con la discussione terminata da grida, bestemmie, scontri verbali e l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini che, aggredito verbalmente da un residente, ha preferito andarsene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assemblea a Sappanico. Strade vicinali, scoppia la bagarre. E l’assessore Tombolini se ne va

