Fermato per un normale controllo poi portato in carcere era ricercato

Durante un normale controllo stradale, un uomo di 49 anni di origine tunisina è stato fermato dalle forze dell'ordine. Tuttavia, le verifiche hanno rivelato che era ricercato, portandolo successivamente in carcere. Un episodio che dimostra come situazioni apparentemente semplici possano nascondere complicazioni legali inattese.

Un normale controllo stradale si è trasformato in un biglietto di sola andata per il carcere per un 49enne di origine tunisina. L'uomo è stato fermato lo scorso 11 gennaio dagli agenti della Squadra Volante di Modena per una verifica di routine, ma l'inserimento del suo nome nel database delle.

