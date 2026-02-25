Note di Territorio | a Casa Sanremo Anci Campania e Regione per la promozione dei territori campani

Tempo di lettura: 2 minuti Presso il Palafiori di Casa Sanremo, nell’ambito dell’evento Note di Territorio, si è svolto l’incontro istituzionale promosso da ANCI Campania e Regione Campania dedicato alla valorizzazione territoriale e alla promozione integrata delle eccellenze locali. L’iniziativa, davanti a player nazionali ed internazionali, ha rappresentato anche un momento celebrativo per i 50 anni dell’associazione regionale dei Comuni, con uno spazio ideato per mettere al centro il ruolo dei sindaci e dei municipi campani. “ Abbiamo scelto un palcoscenico importante per celebrare questo traguardo – ha dichiarato il presidente Anci Campania Francesco Morra – e per rafforzare la collaborazione con la Regione attraverso iniziative di promozione territoriale nei principali eventi nazionali e internazionali. I 550 Comuni della Campania rappresentano la spina dorsale della regione e una forza motrice per la crescita del Paese ”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

