si aggiunge anche rrahmani al pronto soccorso napoli

Rrahmani si unisce al Pronto Soccorso di Napoli. Durante la partita Napoli-Sassuolo, al 65º minuto, il difensore Amir Rrahmani si è improvvisamente accasciato a causa di un dolore al flessore della coscia sinistra. La sua condizione è attualmente monitorata, e si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

. Al 65esimo del secondo tempo di Napoli-Sassuolo, Amir Rrahmani si è accasciato a terra per un dolore al flessore della coscia sinistra. E’ entrato Buongiorno al suo posto. Il Napoli dovrà affrontare altre tre partite prima della fine del mese, contro Copenaghen, Juventus e Chelsea, tra campionato e Champions League. L’infermeria è bella gremita da tempo. E nel pre-partita Conte ha anche polemizzato con i medici: «Non ho informazioni sugli infortuni, posso solo aspettare. Chiedete ai medici. Neres? Se non lo vedete evidentemente non sta bene. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

