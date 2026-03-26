Il Napoli si aggiunge alla corsa per un centrocampista di Serie A

Il Napoli ha manifestato interesse per Ismael Konè, centrocampista di Serie A che si sta distinguendo come una delle rivelazioni più interessanti di questa stagione. La sua performance ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui quello partenopeo, che valuta possibili mosse di mercato. Konè ha già accumulato diverse presenze e si trova al centro di voci che riguardano future trattative.

Ismael Konè è uno dei centrocampisti che maggiormente si sta mettendo in luce come una delle rivelazioni più interessanti dell’attuale stagione di Serie A. Il centrocampista del Sassuolo, arrivato la scorsa estate dal Marsiglia, ha attirato rapidamente l’attenzione grazie a prestazioni solide e continue, diventando un punto di riferimento nella squadra allenata da Fabio Grosso. Secondo quanto riportato da AreaNapoli.it, anche il Napoli, guidato dal direttore sportivo Giovanni Manna, si è inserito nella corsa al giocatore. Il club partenopeo è alla ricerca di rinforzi a centrocampo e vede in Konè un profilo giovane ma già pronto per competere ad alti livelli. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, all’attacco per un nuovo centrocampista: è via alla corsa

Serie D: Enna-Palermo si gioca il 7 marzo, riapre la corsa alla Serie C. Cinque squadre in due punti.Il calendario del girone I di Serie D ha una nuova data chiave: il recupero tra Enna e Athletic Palermo è stato fissato per sabato 7 marzo alle ore...

Una raccolta di contenuti su Il Napoli si aggiunge alla corsa per un...

Temi più discussi: Napoli Legends, si aggiunge anche Benny Carbone: Davanti ai tifosi del mio cuore; Napoli, Lukaku lascia il ritiro del Belgio e torna in città per lavorare a Castel Volturno; Il Ministero della Cultura acquista il teatro Sannazaro di Napoli dopo l’incendio che l'ha distrutto; Travolte e uccise da un'auto: al conducente era già stata sospesa la patente.

Napoli, Anaao Assomed Campania: «Caos per screening e diagnosi, al dolore della malattia si aggiunge il dolore burocratico»È una situazione ai limiti del grottesco quella che si è venuta a creare per le pazienti dell’ASL Napoli 1 Centro, sulla quale sottolinea l'esigenza di un immediato intervento il sindacato Anaao ... ilmattino.it

Hazard: Che fatica le sedute di Conte. Poi aggiunge: Si giocherà fino alla fine lo scudettoIntervista sulle colonne del quotidiano Il Mattino per Eden Hazard. L'ex fantasista belga, allenato da Conte al Chelsea, ha raccontato la sua avventura con l'attuale tecnico del Napoli. Queste le sue ... tuttomercatoweb.com

Diteci la vostra sulla 10 #napoli #spazionapoli - facebook.com facebook

#Lukaku lascia ritiro nazionale ma resta in Belgio: #Napoli irritato. Le news #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com