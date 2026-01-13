Duca conferma l’apertura a Basile | Valuto il sostegno e anche le dimissioni da Forza Italia
Gaetano Duca conferma la possibilità di sostenere l’amministrazione di Federico Basile, valutando anche le proprie dimissioni da Forza Italia. La notizia, anticipata da MessinaToday, riguarda un possibile appoggio in vista di eventuali elezioni comunali anticipate. La decisione di Duca rappresenta una fase importante nel panorama politico locale, con effetti da monitorare nelle prossime settimane.
Arriva la conferma all’indiscrezione anticipata da MessinaToday sul possibile sostegno di Gaetano Duca all’amministrazione guidata dal sindaco Federico Basile, in vista di un’eventuale accelerazione verso elezioni comunali anticipate. A metterla nero su bianco è lo stesso vice coordinatore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
