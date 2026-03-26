Dopo le dimissioni di Gasparri, Francesca Pascale ha espresso il desiderio che Antonio Tajani si allontani da Forza Italia, definendolo “vecchiume”. La richiesta si inserisce nel dibattito interno al partito, mentre Tajani non ha ancora commentato pubblicamente questa posizione. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra alcune componenti e i vertici del partito.

Continuano le fibrillazioni nella maggioranza di governo dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Dopo Fratelli d’Italia, con le dimissioni dal governo di Daniela Santanché e Andrea Delmastro, ci sono acque agitate anche all’interno di Forza Italia, con Maurizio Gasparri verso le dimissioni da capogruppo in Senato. Sulla situazione è intervenuta anche Francesca Pascale, che vorrebbe anche il passo indietro di Antonio Tajani da leader del partito: “Liberi Forza Italia da questa gabbia di vecchiume”. Francesca Pascale e le dimissioni di Gasparri Da Marina Berlusconi "un’aria nuova al centrodestra" Via Antonio Tajani da Forza Italia... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Francesca Pascale dopo le dimissioni di Gasparri vorrebbe Antonio Tajani lontano da Forza Italia: "Vecchiume"

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