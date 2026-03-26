Dopo la sconfitta al referendum, in Forza Italia si sono verificati i primi cambiamenti all’interno del gruppo parlamentare. Maurizio Gasparri ha annunciato le sue dimissioni da capogruppo al Senato, decisione comunicata ufficialmente dopo l’esito referendario. La decisione arriva in un momento di tensione tra i membri del partito, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni.

Dopo la sconfitta al referendum parte la resa dei conti anche in Forza Italia: il primo a farne le spese è Maurizio Gasparri, che si è dimesso da capogruppo del partito al Senato. Già da diverse ore si parlava di un possibile passo indietro di Gasparri. Secondo quanto scriveva La Repubblica, infatti, il senatore Claudio Lotito avrebbe avviato una raccolta firme per chiedere un cambio alla guida del gruppo parlamentare. Avrebbero firmato quattordici senatori tra cui anche i ministri Maria Elisabetta Alberti Casellati e Paolo Zangrillo. L’operazione, secondo quanto si legge sul quotidiano, non sarebbe stata osteggiata da Marina Berlusconi. Una notizia, tuttavia, che lo stesso Lotito aveva smentito affermando al Corriere della Sera: “Totalmente falso, querelerò chi lo dice”. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Resa dei conti anche in Forza Italia dopo il referendum: Gasparri si dimette da capogruppo al Senato

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