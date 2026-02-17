A lezione di legalità con i Carabinieri al Calvi in cattedra salgono le divise

Incontro con sei classi prime dell'Istituto Tecnico: 147 ragazzi a confronto con l'Arma su bullismo, sicurezza online e rispetto delle regole Non una lezione tradizionale di matematica o italiano, ma un incontro speciale dedicato alla vita reale e alle regole del vivere civile. Questa mattina, le aule dell'Istituto Tecnico Statale "Ignazio Calvi" di Finale Emilia hanno ospitato i militari dell'Arma per un appuntamento incentrato sulla "Cultura della Legalità". Protagonisti sono stati i Carabinieri della Compagnia di Carpi e della locale Stazione, che si sono confrontati con una platea attenta composta da sei classi prime, per un totale di 147 studenti.🔗 Leggi su Modenatoday.it

