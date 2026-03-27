Il brano conferma l'avvio di nuovo percorso artistico per il cantautore, che arriva a definire in modo chiaro una nuova identità sonora e una maturità tematica ed estetica “Ammore miserabile” è il nuovo singolo di Dario Cuomo, disponibile dal 27 marzo su tutte le piattaforme digitali. Il brano conferma l’avvio di nuovo percorso artistico per il cantautore che arriva a definire in modo chiaro una nuova identità sonora e una maturità tematica ed estetica. La release nasce anche dalla recente collaborazione con Troppo Records, avviata a gennaio 2026, e anticipa un progetto che si articolerà lungo l’intero anno. Dal punto di vista musicale, “Ammore miserabile” si inserisce in un universo pop contemporaneo, contaminato da influenze Afrobeat, Urban e R’n’B. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - "Ammore miserabile", il nuovo singolo di Dario Cuomo

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