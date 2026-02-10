Dario Sansone parte da Napoli il tour di presentazione del nuovo singolo ' Restiamo in piedi'

Dario Sansone inizia il suo tour a Napoli, dove presenta il nuovo singolo

Parte il 13 febbraio da Napoli (Auditorium Novecento, biglietti: https:bit.ly3YkrbcB) il tour di presentazione di Restiamo in piedi, il nuovo singolo di Dario Sansone: un canto di resistenza che dà voce a un’umanità ferita ma non sconfitta. Un invito a salvare i propri sogni e tenere accesa la.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Dario Sansone, in uscita il nuovo singolo Restiamo in piedi che sostiene Emergency: «La pace come necessità, non un'utopia»Esce giovedì 22 gennaio Restiamo in piedi, il nuovo singolo di Dario Sansone: un canto di resistenza che dà voce a un’umanità ferita ma non sconfitta Esce giovedì 22 gennaio Restiamo in piedi, il ... leggo.it

Dario Sansone, una indagine tra sacro e profano nell'album Santo SudRegistrato tra Parigi e Napoli, Santo Sud, il nuovo album di Dario Sansone, è caratterizzato dalla fusione di diverse sonorità, partendo dalla canzone d’autore, dodici tracce che si sviluppano in una ... tg24.sky.it

Stiamo riempiendo una valigia di canzoni e di musica sincera per un viaggio a cuore aperto. Vi aspetto in giro. Questo tour R1PUD1A la guerra 13/02 - Napoli @ Auditorium Novecento prevendita: https://www.etes.it/sale/event/95046/dario%20sansone - facebook.com facebook