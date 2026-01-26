Dario Cuomo ad Allegro ma non troppo | l' esibizione del cantautore irpino su Rai 3

Da avellinotoday.it 26 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cuomo ha presentato da Luca Barbareschi una versione speciale del brano "Valenciaga", arrangiata per l'occasione dal maestro Valeriano Chiaravalle Nel corso della puntata, Cuomo ha presentato una versione speciale e del brano “Valenciaga”, arrangiata per l'occasione dal maestro Valeriano Chiaravalle. Un’esecuzione intensa e fortemente evocativa, che ha saputo mettere in luce tutta la cifra stilistica dell’artista: una scrittura contemporanea capace di dialogare con la tradizione autorale, unita a una presenza scenica misurata ma magnetica. L’interpretazione ha restituito al brano nuove sfumature emotive, confermandone la forza narrativa e musicale.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

Ranucci azzanna Barbareschi con l’inchiesta sull’Eliseo: “Ora Allegro Ma Non Troppo può cominciare”La recente tensione tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi evidenzia il proseguimento di una disputa pubblica.

Ranucci affonda Barbareschi e rilancia l’inchiesta sull’Eliseo: “Ora Allegro Ma Non Troppo può cominciare”La disputa tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi prosegue, evidenziando tensioni nel mondo dello spettacolo e dell’informazione.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Dario Cuomo tra i protagonisti del concertone di Capodanno a NapoliDario Cuomo sarà tra le 12 nuove proposte selezionate per aprire il concertone della vigilia di Capodanno a Napoli, in Piazza del Plebiscito, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. napolitoday.it

Dario Cuomo: Tutto Questo SessoNAPOLI – Dopo il successo di Lupariell’, brano vincitore del Baiano Festival, il cantautore Dario Cuomo torna con un nuovo progetto che inaugura una fase più intima e sperimentale della sua carriera. marigliano.net

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.