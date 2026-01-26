Dario Cuomo ad Allegro ma non troppo | l' esibizione del cantautore irpino su Rai 3

Cuomo ha presentato da Luca Barbareschi una versione speciale del brano "Valenciaga", arrangiata per l'occasione dal maestro Valeriano Chiaravalle Nel corso della puntata, Cuomo ha presentato una versione speciale e del brano “Valenciaga”, arrangiata per l'occasione dal maestro Valeriano Chiaravalle. Un’esecuzione intensa e fortemente evocativa, che ha saputo mettere in luce tutta la cifra stilistica dell’artista: una scrittura contemporanea capace di dialogare con la tradizione autorale, unita a una presenza scenica misurata ma magnetica. L’interpretazione ha restituito al brano nuove sfumature emotive, confermandone la forza narrativa e musicale.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Ranucci azzanna Barbareschi con l’inchiesta sull’Eliseo: “Ora Allegro Ma Non Troppo può cominciare”La recente tensione tra Sigfrido Ranucci e Luca Barbareschi evidenzia il proseguimento di una disputa pubblica.

Dario Cuomo tra i protagonisti del concertone di Capodanno a NapoliDario Cuomo sarà tra le 12 nuove proposte selezionate per aprire il concertone della vigilia di Capodanno a Napoli, in Piazza del Plebiscito, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno. napolitoday.it

Dario Cuomo: Tutto Questo SessoNAPOLI – Dopo il successo di Lupariell’, brano vincitore del Baiano Festival, il cantautore Dario Cuomo torna con un nuovo progetto che inaugura una fase più intima e sperimentale della sua carriera. marigliano.net

