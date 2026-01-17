Salerno per le amministrative il campo largo è già diventato stretto

A poche ore dalla ratifica delle dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, si intensificano i commenti politici. Tra le reazioni, spicca quella del Movimento Cinque Stelle, che evidenzia come il quadro politico locale si stia configurando sempre più complesso. La situazione apre nuovi scenari per le future amministrative, mentre gli attori coinvolti riflettono sulle prossime mosse da adottare per il governo della città.

Tempo di lettura: 2 minuti Fra i tanti commenti arrivati a poche ore dalla ratifica delle dimissioni del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, quello che sorprende di più porta la firma del Movimento Cinque Stelle. Se infatti, dall’opposizione, dalla Lega a Fratelli d’Italia e Forza italia ci si aspettava la levata di scudi che c’è stata, alla luce della recente intesa per l’elezione di Roberto Fico alla Regione Campania, (il Campo largo nel quale la sinistra anche di Vincenzo De Luca ha sostenuto il candidato grillino) non era scontato capire quale sarebbe stato l’atteggiamento del Movimento Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

