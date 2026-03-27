Durante le elezioni amministrative a Maglie, il Movimento 5 Stelle ha annunciato ufficialmente il supporto alla candidata sindaca Sara De Pascalis. La conferma arriva in un momento di trame politiche locali, con diverse forze che si schierano a favore della candidata. La campagna elettorale si svolge in vista delle prossime consultazioni comunali, con diversi schieramenti che presentano le proprie liste e candidati.

Il gruppo pentastellato attraverso il coordinatore provinciale, Iunio Valerio Romano, e quello locale, Claudio Leanza, ribadiscono il supporto alla consigliera comunale che guida una coalizione progressista MAGLIE – Le forze del “campo largo” confermano il proprio sostegno alla candidata sindaca di Maglie, Sara De Pascalis. E tra le realtà partitiche che lo compongono c’è la comunità pentastellata del Movimento Cinque Stelle, che ribadisce il supporto alla consigliera comunale uscente, chiamata a guidare una coalizione progressista alle prossime amministrative del 24 e 25 maggio. “Il MoVimento 5 Stelle e l’intera comunità pentastellata di Maglie annunciano il proprio sostegno alla candidatura a sindaca di Sara De Pascalis, riconoscendo in lei una guida credibile per imprimere una svolta netta al governo della città”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - Amministrative a Maglie, il M5S sostiene la candidata sindaca Sara De Pascalis

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