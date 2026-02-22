Amministrative Costantini candidata sindaca In campo anche Per Corigliano

Emanuela Costantini si presenta come candidata sindaca alle prossime elezioni a Corigliano d’Otranto, motivata dalla sua esperienza come assessora ai servizi sociali e vicesindaca. La sua candidatura nasce dall’esigenza di consolidare il lavoro svolto e di rispondere alle richieste della comunità locale. Accanto a lei, si schiera anche il movimento “Per Corigliano”, che mira a proporre una nuova visione per il futuro del paese. La campagna elettorale si avvicina.

La vicesindaca di Dina Manti annuncia la propria corsa alla fascia tricolore con “Impegno Comune”: “Costruire il futuro insieme”. Presentato anche un altro progetto civico: “Non una semplice lista elettorale” Il progetto che vede Costantini come candidata sindaca si chiama “Impegno Comune”. L’annuncio è arrivato con un post social: “Ho sempre pensato che le azioni, quelle quotidiane fatte di presenza e di ascolto, valgano più di qualsiasi parola o proclama. Chi mi conosce sa che non amo parlare troppo: preferisco fare, spesso in silenzio, nel modo che mi appartiene. Oggi però sento di dover dire qualcosa di importante”. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Amministrative, Maria Luigia Iodice la candidata del campo largo a MarcianiseMaria Luigia Iodice si presenta come candidata sindaca di Marcianise, sostenuta dal campo largo, in vista delle elezioni di maggio.

Amministrative a Corigliano d’Otranto: si va verso una corsa a treLe elezioni amministrative a Corigliano d’Otranto si avvicinano, con una possibile sfida a tre per la guida del comune.

