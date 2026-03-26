De Martino al concerto di Rosalía al suo fianco Brenda Lodigiani | amore o amicizia?

Durante il concerto di Rosalía all'Unipol Forum, sono stati notati due persone sedute vicine: uno dei presenti era De De Martino, accompagnato da Brenda Lodigiani. La presenza dei due insieme ha attirato l'attenzione dei presenti, ma non sono stati forniti dettagli sul loro rapporto. Non ci sono dichiarazioni ufficiali o conferme riguardo alla natura della loro relazione.

(Adnkronos) – Da 'Stasera tutto è possibile' all'Unipol Forum per il concerto di Rosalía. Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati avvistati ieri insieme tra il pubblico dello show della popstar catalana, interrotto dopo poco a causa di un'intossicazione alimentare che ha costretto l'artista a lasciare il palco. Le immagini dei due sugli spalti,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Articoli correlati

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalía a MilanoAll'indomani dell'attesissimo concerto milanese di Rosalía, unica tappa italiana del suo Lux Tour, a dominare le conversazioni sui social non è...

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalìa, le voci del flirt sempre più insistentiStefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati beccati insieme al concerto di Rosalìa a Milano.

Approfondimenti e contenuti su Brenda Lodigiani

Temi più discussi: Non solo Maria De Filippi: e se fosse Brenda Lodigiani l'arma segreta di Stefano De Martino a Sanremo 2027; Stasera tutto è possibile, stasera in tv la nuova puntata: ospiti e anticipazioni; Rosalía incanta, ma poi si ferma: concerto interrotto per un malore; Anziani morti in ambulanza, le analisi su siringhe e bisturi utilizzate da Luca Spada: la caccia alla tracce biologiche.

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani insieme al concerto di Rosalìa, le voci del flirt sempre più insistentiStefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati beccati insieme al concerto di Rosalìa a Milano. È la seconda volta che la comica e il conduttore vengono fotografati lontano dagli studi TV, ... fanpage.it

«Erano uno accanto all'altro». Stefano De Martino e Brenda Lodigiani fotografati insieme al concerto di RosaliaC'è chi continua a dire che tra Stefano De Martino e Brenda Lodigiani non ci sia alcun feeling oltre quello professionale, eppure il conduttore e ... ilmessaggero.it

Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati beccati insieme al concerto di Rosalìa a Milano. È la seconda volta che la comica e il conduttore vengono fotografati lontano dagli studi TV. Le voci del flirt diventano sempre più insistenti https://fanpa.ge/pYvZz - facebook.com facebook

Gli ospiti della terza puntata di #StaseraTuttoÈPossibile sono Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Rocco Papaleo, Nathalie Guetta, Elisabetta Canalis, Brenda Lodigiani, Nicola Nocella. Presente anche Claudio Lauretta. Tema della pu x.com