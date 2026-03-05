Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono stati protagonisti di un bacio in diretta durante la trasmissione

Un bacio improvviso, una gag televisiva e un’ondata di gossip che ha invaso i social nel giro di poche ore.La prima puntata stagionale di Stasera tutto è possibile, andata in onda il 4 marzo, ha regalato al pubblico un momento destinato a diventare virale. Durante uno dei giochi del programma, la comica e imitatrice Brenda Lodigiani ha stampato un bacio sulle labbra al conduttore Stefano De Martino. Un gesto nato apparentemente per scherzo, mentre in sottofondo risuonava la canzone Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Il pubblico in studio ha riso. I social, invece, hanno iniziato a interrogarsi. Stefano De Martino e Brenda Lodigiani stanno insieme? La verità sul rapporto Negli ultimi giorni il gossip aveva già iniziato a circolare con insistenza. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Stefano De Martino e Brenda Lodigiani, dal bacio in tv alla paparazzata: impazza il gossip

Brenda Lodigiani e Stefano De Martino, il bacio in TV e la foto insieme: la verità sul loro rapporto"Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sono una coppia": è questa l'indiscrezione che sta serpeggiando in queste ore.

Step, Brenda Lodigiani bacia Stefano De Martino all'improvviso ma non sembra un gioco: "Lui è troppo disinvolto"Nella puntata di “Stasera tutto è possibile” andata in onda ieri, la prima dopo la pausa stagionale, un momento ha catturato più di tutti...

Tutto quello che riguarda Stefano De Martino e Brenda Lodigiani....

Temi più discussi: Dove vive Stefano De Martino?; Nella finale del Festival Carlo Conti investirà Stefano De Martino come suo erede per Sanremo 2027?; Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; Stefano De Martino, vita e carriera del nuovo direttore artistico di Sanremo 2027.

Brenda Lodigiani e Stefano De Martino, il bacio in TV e la foto insieme: la verità sul loro rapportoStefano De Martino e Brenda Lodigiani sono una coppia: è questa l'indiscrezione che sta serpeggiando in queste ore ... fanpage.it

Gossip su Stefano De Martino e Elisabetta Canalis sempre più caldi: ora spunta un altro uomoChe il mondo del gossip stia riservando una certa attenzione a Stefano De Martino e alle sue frequentazioni è un eufemismo. rds.it

La prima serata televisiva di mercoledì 4 marzo ha visto il ritorno di diversi programmi molto attesi e una nuova sfida negli ascolti tra le principali reti generaliste. Tra i protagonisti della serata anche Stefano De Martino, tornato alla guida di Stasera Tutto è Poss - facebook.com facebook

! #StaseraTuttoÈPossibile di Stefano De Martino vince la serata con il 17% di share e 2.318.000 su Rai 2, superando tutte le altre reti. Canale 5 si ferma al 13% e 1.985.000 con la fiction #Vanina2. Stefano porta Rai 2 a prima rete nazionale #S x.com