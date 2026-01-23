Amici 25 anticipazioni puntata del 25 gennaio | nessun eliminato le sfide e gli ospiti in studio

Ecco le anticipazioni della puntata di Amici 25 in onda domenica 25 gennaio alle ore 14 su Canale 5. In questa puntata non sono previsti eliminati, con sfide e ospiti che arricchiranno il programma. Un appuntamento da seguire per rimanere aggiornati sugli sviluppi dei concorrenti e sulle novità in studio.

Le anticipazioni della puntata di Amici 25 che andrà in onda domenica 25 gennaio, dalle ore 14 su Canale 5. Sfide, ospiti in studio e le classifiche di canto e ballo. Attenzione spoiler.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Amici 25, anticipazioni puntata del 7 dicembre: nessun eliminato, una maglia sospesa e gli ospiti Amici 25, anticipazioni puntata del 18 gennaio: le sfide di Valentina e Pierpaolo e gli ospitiEcco le anticipazioni della puntata di Amici 25 in onda domenica 18 gennaio alle 14 su Canale 5. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Amici 25 Anticipazioni 18 Gennaio 2026 Eliminazioni sfide e colpi di scena e scontri Argomenti discussi: Amici 25, le anticipazioni del 18 gennaio: chi è stato eliminato e i nuovi inediti; Amici 25, anticipazioni: Anna Pettinelli ai ferri corti con un allievo, nuovi inediti e tensione in studio; Amici 25, spoiler registrazione 18 gennaio: allievi eliminati, classifica canto inediti e ballo ed esito delle sfide; Amici, anticipazioni puntata del 25 gennaio: due nuovi ingressi e chi rischia la maglia. Amici 25, le Anticipazioni della puntata di domenica 25 gennaio: Valentina assente in studio, Simone vola altoTutte le anticipazioni della nuova puntata della 25esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 25 genanaio 2026 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Senza Cri, i Modà con Bianca Atzei. comingsoon.it Amici 25, anticipazioni sedicesima puntata: due nuovi ingressiAmici 25: le anticipazioni della sedicesima puntata, in onda su Canale 5 domenica 25 gennaio 2026. Ecco gli ospiti ... davidemaggio.it Domenica 25 gennaio su Canale 5 andrà in onda la sedicesima puntata del Pomeridiano di Amici 25! Tra sfide e gare, 4 allievi saranno a rischio eliminazione: Caterina, Angie, Maria Rosaria e... Leggi le anticipazioni su AllMusicItalia.it #Amici25 #MariaDeFili facebook

