Amici oggi domenica 25 gennaio | gli ospiti e le anticipazioni

Oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 14.00, su Canale5 torna “Amici” di Maria De Filippi. L’appuntamento offre nuove sfide e anticipazioni sui protagonisti del talent show, che continuano a coinvolgere il pubblico con le loro performance. Seguiamo insieme gli sviluppi della puntata, per scoprire i prossimi passi dei giovani concorrenti nel percorso verso il successo.

(Adnkronos) – Oggi, domani 25 gennaio, alle ore 14.00 su Canale5 torna ‘Amici’ di Maria De Filippi con un nuovo appuntamento del talent show. In studio a giudicare la gara di canto: l’artista Nina Zilli, lo showman Nicolò De Devitiis e il Direttore d’orchestra, musicista, arrangiatore e compositore Adriano Pennino. A stilare la classifica di ballo: il grande coreografo della danza in tv Fabrizio Mainini e il coreografo internazionale che vanta oltre 45 anni di carriera, Garrison. Super ospiti in studio: i Modà che insieme a Bianca Atzei cantano ‘Ti amo ma non posso dirlo’. E Senza Cri, protagonista della scorsa edizione di Amici torna sul palco del talent con ‘Spiagge’, singolo arrivato in finale a Sanremo Giovani.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Amici, oggi domenica 11 gennaio: le anticipazioni e gli ospitiOggi, domenica 11 gennaio, torna su Canale 5 alle 14 il talent show 'Amici', condotto da Maria De Filippi.

Amici 25, anticipazioni puntata del 25 gennaio: nessun eliminato, le sfide e gli ospiti in studioEcco le anticipazioni della puntata di Amici 25 in onda domenica 25 gennaio alle ore 14 su Canale 5.

Amici 25, registrazione 11 Dicembre 2025 le anticipazioni

Amici 25 cambia orario: il talent di Maria De Filippi finirà mezz’ora primaA partire da oggi domenica 25 gennaio 2026, il celebre talent show Amici, condotto da Maria De Filippi, subirà una modifica importante nel palinsesto della ... laprimapagina.it

