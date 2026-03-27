Domani sera va in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Durante l’episodio, due concorrenti lasceranno il programma, e sono stati diffusi gli spoiler riguardo al secondo eliminato che abbandonerà la trasmissione.

Domani sera andrà in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. A lasciare il talent show saranno due allievi: ecco gli spoiler sul secondo concorrente che dirà addio al programma. Domani, sabato 28 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo il primo appuntamento, tre allievi hanno già lasciato la casetta. Nella nuova puntata, invece, saranno due i giovani artisti costretti a dire addio al sogno di vincere il talent show più famoso d'Italia. Le squadre e gli allievi rimasti in gara Dopo la prima puntata, i concorrenti ancora in gara sono divisi nelle seguenti squadre: Squadra Zerbi-Celentano Cantanti: Caterina, Elena, Plasma e Riccardo Ballerini: Emiliano e Nicola Squadra Peparini-Cuccarini Cantanti: Angie e Lorenzo Ballerini: Alex . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25, puntata del 28 marzo: spoiler sul secondo eliminato del serale

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