Un’amica ha riferito di aver ricevuto messaggi minacciosi da un ragazzino di 13 anni, coinvolto in un episodio in cui ha accoltellato una docente. La ragazza ha detto di aver ricevuto testi in cui l’autore scriveva: “tagliati o rivelo i tuoi segreti”. Nel suo “manifesto”, il giovane ha scritto di essere in accordo solo con una persona conosciuta di recente.

Il ragazzino aveva scritto nel suo "manifesto": "L’unica persona con cui vado d’accordo è una che ho conosciuto qualche giorno fa. Sono innamorato di lei. Sembra una persona con cui è facile entrare in sintonia. Vorrei tanto poter rimanere in contatto con lei anche dopo il mio attacco. Ne dubito for. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Amica "ricattata" dal 13enne che ha accoltellato la professoressa: "Mi scriveva 'tagliati o rivelo i tuoi segreti'"

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