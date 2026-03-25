Alle 7:45 di una mattina qualsiasi, la scuola Leonardo da Vinci di Trescore Balneario si anima di studenti, docenti e personale scolastico. Proprio in questo contesto, un ragazzo di 13 anni ha aggredito una docente, colpendola con un coltello, mentre sui social ha pubblicato una diretta e una maglietta con scritto “Vendetta”. Sono ancora da chiarire i dettagli su cosa si trovasse a casa del giovane al momento dell’episodio.

Il solito via via nei corridoi, tra studenti, docenti e personale scolastico in fermento. Sono le ore 7 e 45 circa, ci troviamo alla scuola Leonardo da Vinci di Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Nessuno può immaginare quello che sta per accadere. All’esterno di un’aula al primo piano dell’istituto di via Damiano Chiesa, che ospita classi elementari e medie, si incrociano uno studente di 13 anni e la 57enne professoressa di francese Chiara Mocchi. (ANSA FOTO) – Notizie.com Lui indossa pantaloni mimetici, una t-shirt con la scritta Vendetta, ha al collo uno smartphone che trasmette in diretta e impugna un coltello in stile Rambo con la lama lunga e affilata. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - “Vendetta” sulla maglia e diretta social, l’agguato choc del 13enne che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi: cosa c’era a casa del ragazzino

Articoli correlati

Trescore Balneario, esplosivo trovato in casa dello studente 13enne che ha accoltellato la prof Chiara MocchiÈ stato trovato del materiale potenzialmente esplosivo a casa del 13enne che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi in una scuola media di...

Il 13enne di Trescore Balneario ha accoltellato la prof in diretta Telegram. Sequestrato esplosivo a casa del ragazzinoPantaloni mimetici, maglietta rossa con la scritta “Vendetta”, una pistola scacciacani nello zaino e il telefonino legato al collo per mandare in...

Aggiornamenti e notizie su Chiara Mocchi

Discussioni sull' argomento È andato a scuola indossando una maglietta con la scritta Vendetta e pantaloni militari lo studente di 13 che questa mattina ha accoltellato l’insegnante di francese al collo e all’addome. Il ragazzo è stato fermato. Il punto nel servizio di Simone Gorla/Tg2. Gu; Chiara Mocchi, chi è la prof di francese accoltellata da uno studente 13enne a scuola. Il giovane immobilizzato da un altro insegnante.

Chiara Mocchi accoltellata a Trescore Balneario dallo studente, ipotesi vendetta per voti bassi e notaLo studente di 13 anni che ha accoltellato la sua insegnante Chiara Mocchi indossava una maglia con la scritta vendetta e aveva una pistola scacciacani ... virgilio.it

Insegnante accoltellata da uno studente di terza media: il ragazzo aveva sulla maglietta la scritta «vendetta»Un 13enne ha colpito la docente prima dell'inizio delle lezioni a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo. Le condizioni della donna sono serie ... vanityfair.it

A #Trescore, nel bergamasco, i carabinieri hanno perquisito la casa del tredicenne che ha accoltellato la professoressa Chiara Mocchi, ora non più in pericolo di vita. Sul posto anche gli artificieri e questo induce a pensare che sia stato prelevato materiale esp - facebook.com facebook

Una docente stimata, impegnata nella didattica e nella ricerca, con un percorso che unisce scuola e produzione culturale. È il ritratto che emerge dalle testimonianze raccolte dall’ANSA su Chiara Mocchi, insegnante di francese aggredita da un alunno tred… x.com