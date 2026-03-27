Secondo un rapporto recente, i giovani della Generazione Z si rivolgono principalmente a membri della famiglia e insegnanti come figure di riferimento, piuttosto che a influencer o celebrità. I genitori, nonni e insegnanti sono considerati le figure più influenti nel loro percorso di crescita e orientamento. Questa tendenza si riscontra attraverso dati raccolti da studi specifici sul comportamento e le preferenze di questa fascia di età.

Articolo. Genitori, nonni e insegnanti guidano i giovani più di influencer e personaggi famosi. Lo testimonia la nuova videointervista di Eppen con protagonisti alcuni giovani bergamaschi Nell’immaginario degli adulti esiste la convinzione che le giovani generazioni, sommerse dai messaggi mediatici, considerino come modelli di vita le persone che occupano posizioni di rilievo e di grande visibilità nella nostra società come i campioni dello sport, vip, attori, cantanti e influencer del web. Sorprende invece scoprire che per la maggior parte degli adolescenti intervistati i punti di riferimento siano le persone che vivono all’interno della famiglia: i nonni, i genitori o i fratelli maggiori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Altro che celebrity. I veri punti di riferimento della Gen Z si trovano in famiglia

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