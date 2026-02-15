Altro che San Valentino il caso di preservativi olimpici finiti? Si trovano in vendita online tra i 53 ei 105 euro
Un caso curioso di preservativi olimpici venduti online tra i 53 e i 105 euro ha attirato l’attenzione. La scoperta è stata fatta da alcuni appassionati che hanno trovato questi souvenir tra le offerte di alcuni negozi digitali. La vendita di questi preservativi, distribuiti durante le ultime Olimpiadi, ha suscitato sorpresa tra gli utenti, che non si aspettavano di trovare un prodotto del genere a prezzi così elevati.
Se pensate che l’unico souvenir che un atleta olimpico o un’atleta olimpica possa portare a casa sia una medaglia, vi sbagliate di grosso. A volte, la vera “preziosità” sta altrove, incartata in una scatolina gialla della Regione Lombardia con la rosa camuna pronta a essere riposta in valigia o, se non sufficiente a soddisfare il bisogno di eroismo olimpico, venduta su Vinted tra i 53,20 e i 105,70 euro. Trattabili come riporta il Corriere della Sera. Il caso dei preservativi, forniti agli sportivi in gara, vaporizzati nel giro di tre giorni, aveva fatto sorridere e sospirare: sono giovani, sono forti e poi si sa la leggenda che il sesso stanca prima di una prestazione sportiva è roba da vecchi allenatori di calcio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Preservativi esauriti al Villaggio Olimpico, 15 mila finiti in tre giorni. Ma spuntano in vendita online a 105 euro
Al Villaggio Olimpico, i preservativi sono finiti in tre giorni a causa di una richiesta improvvisa di 15 mila pezzi.
Preservativi finiti alle Olimpiadi di Milano-Cortina, ma sul web spuntano in vendita a oltre 100 euro
Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, le scorte di preservativi sono finite, e gli atleti si sono trovati senza.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
