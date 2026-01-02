Sotto il sole del Castellaccio | trekking e osservazione solare a San Martino delle Scale

Scopri un percorso tra natura, storia e osservazione solare a San Martino delle Scale. Partendo dal paese, il trekking conduce al Castellaccio, una storica fortificazione sulla cima del Monte Caputo. Un'escursione che permette di godere del paesaggio, approfondire le radici locali e osservare il sole in un contesto tranquillo e naturale. Un itinerario ideale per chi desidera un'esperienza equilibrata tra attività fisica e conoscenza.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.