Sotto il sole del Castellaccio | trekking e osservazione solare a San Martino delle Scale
Scopri un percorso tra natura, storia e osservazione solare a San Martino delle Scale. Partendo dal paese, il trekking conduce al Castellaccio, una storica fortificazione sulla cima del Monte Caputo. Un'escursione che permette di godere del paesaggio, approfondire le radici locali e osservare il sole in un contesto tranquillo e naturale. Un itinerario ideale per chi desidera un'esperienza equilibrata tra attività fisica e conoscenza.
Una giornata di trekking che unisce escursionismo, storia e astronomia, con partenza da San Martino delle Scale e arrivo al Castellaccio, antica fortificazione situata sulla cima del Monte Caputo.Percorreremo un itinerario ad anello che si sviluppa lungo sentieri affascinanti, attraversando. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
