Via Altofonte e via Villagrazia si fanno belle | al via i cantieri da oltre un milione per strade e marciapiedi

A partire da lunedì, partiranno i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su via Altofonte e via Villagrazia, per un investimento complessivo di oltre un milione di euro. I cantieri interesseranno il rifacimento di strade e marciapiedi, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area. L’intervento si inserisce in un piano di riqualificazione urbana volto a valorizzare il quartiere.

