Via Altofonte e via Villagrazia si fanno belle | al via i cantieri da oltre un milione per strade e marciapiedi
A partire da lunedì, partiranno i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su via Altofonte e via Villagrazia, per un investimento complessivo di oltre un milione di euro. I cantieri interesseranno il rifacimento di strade e marciapiedi, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e la sicurezza dell’area. L’intervento si inserisce in un piano di riqualificazione urbana volto a valorizzare il quartiere.
Da lunedì avranno inizio i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di via Villagrazia e via Altofonte. Lo annuncia l'assessore ai Lavori pubblici del Comune Salvatore Orlando. "Un intervento strategico per il miglioramento della sicurezza e della qualità della viabilità in una zona ad.
Via Villagrazia, partono i lavori per il rifacimento del manto stradale.
