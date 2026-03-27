Alpine A110 GTS e Toyota GR Supra sono due coupé sportive con motorizzazioni a quattro e sei cilindri, considerate tra le ultime auto biposto divertenti e accessibili presenti sul mercato. Entrambe offrono un’esperienza di guida coinvolgente, mantenendo un prezzo contenuto rispetto ad altri modelli sportivi. Attualmente, rappresentano le opzioni più recenti di questo segmento ancora disponibili.

C’era un tempo - quando le case avevano ancora possibilità di creare, sperimentare, divertirsi e far divertire il pubblico con modelli, telai, motori e carrozzerie fuori dal coro - in cui le coupé sportive a buon mercato rientravano abitualmente nelle brochure dei marchi automobilistici. Oggi invece, complici tra le altre cose emissioni di CO2 sempre più stringenti ed economie di scala sempre più centrali nei piani industriali dei produttori, le coupé sportive hanno a poco a poco abbandonato i listini. Tant’è che le ultime due rimaste sul mercato a meno di 100.000 euro sono - non è un caso - progetti datati: Alpine A110 e Toyota Supra. Questo sarà dunque uno scontro diretto, un testa a testa tra le due sopravvissute di un mondo che non c’è più. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alpine A110 Gts e Toyota GR Supra: coupé sportive così non ne fanno più

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