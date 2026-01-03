Regine del WRC | Toyota GR Yaris Rally1

La Toyota GR Yaris Rally1 rappresenta l’evoluzione della precedente Yaris WRC, contribuendo al ritorno di Toyota ai vertici del rally mondiale. Questo modello, sviluppato per le competizioni di alto livello, mantiene l’eredità di successo della sua anteprima, integrando tecnologie avanzate e prestazioni elevate. La Rally1 si inserisce nel progetto di Toyota per consolidare la propria presenza nel campionato mondiale rally, offrendo una vettura affidabile e competitiva.

Il progetto della Toyota GR Yaris Rally1 nasce per raccogliere l’eredità della Toyota Yaris WRC, vettura che tra il 2017 e il 2021 ha contribuito in maniera decisiva al ritorno di Toyota ai vertici del rally mondiale. La Yaris WRC ha consentito alla Casa giapponese di conquistare titoli mondiali costruttori e piloti, consolidando un metodo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

Toyota GR Yaris Rally1: pronta per il WRC - Toyota GR Yaris Rally1 auto da rally progettata per rispettare i nuovi regolamenti WRC per la prossima stagione 2022, è stata presentata da Toyota Gazoo Racing durante l’evento on line svoltosi a ... reportmotori.it

WRC | Toyota presenta la GR Yaris Rally1 versione 2023 - Novità concentrate nel motore e nel raffreddamento dell'ibrido, farà il suo esordio al Rallye Monte- it.motorsport.com

Toyota GR Yaris WRC 2024: 300 esemplari numerati - Toyota GR Yaris WRC celebra la terza vittoria consecutiva della squadra Toyota Gazoo Racing nel WRC e il titolo mondiale costruttori. reportmotori.it

