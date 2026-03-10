La nuova Alpine A110, attesa entro la fine del 2026, sarà disponibile anche in versione elettrica, ma manterrà la possibilità di equipaggiamento con motore termico. La casa automobilistica ha comunicato che questa generazione introdurrà entrambe le opzioni, senza abbandonare completamente il motore a combustione interna. La produzione di questa vettura è programmata per il prossimo futuro, con dettagli tecnici ancora da definire.

La nuova generazione dell’Alpine A110, prevista per la fine del 2026, ribalta le aspettative iniziali sulla totale elettrificazione. Sebbene il lancio avvenga con un powertrain elettrico, la piattaforma tecnica è stata progettata per accogliere anche un motore a combustione interna. Questa flessibilità strategica risponde alle incertezze normative e ai limiti infrastrutturali di alcuni mercati globali. L’impatto sul mercato italiano sarà significativo, poiché la vettura mantiene le proporzioni classiche della sportiva francese pur integrando tecnologie avanzate come i sistemi di controllo dinamico coordinato. La decisione di mantenere aperta la possibilità termica non è una semplice opzione industriale, ma una risposta pragmatica alla realtà dei consumi automobilistici attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alpine A110: elettrica ma pronta per il motore termico

